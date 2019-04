Morra (M5s) a 24 Mattino: "I potenti del mondo contro Assange" | Radio24

"I potenti del mondo hanno deciso di far pagare a Julian Assange il crimine di aver reso pubbliche tante nefandezze". Cosi ha risposto il Presidente della Commissione antimafia, Nicola Morra, a 24Mattino di Maria Latella e Oscar Giannino su Radio 24 a proposito dell'arresto di uno dei fondatore del sito WikiLeaks. "Non bisogna avere paura della verità. Se qualcuno cerca di nasconderla – ha concluso Morra – è perché evidentemente ha motivo di farlo".



I potenti del mondo contro Assange



Non ci sono evidenze su un illecito arricchimento personale. "Risulta che la contabilità non sia esattamente a posto. Questo non significa che ci sia stato un illecito arricchimento personale". Cosi ha risposto il Presidente della Commissione antimafia, Nicola Morra, a 24 Mattino di Maria Latella e Oscar Giannino su Radio 24 sulla decisione della Procura di rinviare a giudizio Mimmo Lucano, sindaco di Riace, accusato di abuso d'ufficio e concussione.