Milan, accordo fatto: inizia l'era Pioli | Radio24

Dopo il sogno visionario, la solida concretezza. Forse è tutta qui la rivoluzione Milan, che giubila Marco Giampaolo sull'altare dei risultati e di un feeling mai davvero nato, e si affida per ripartire a Stefano Pioli. Seconda scelta, si badi bene, visto che l'obiettivo vero, Luciano Spalletti, è rimasto ancorato al suo oneroso contratto con l'Inter. E allora spazio a un altro ex interista, Pioli appunto che - curioso! - pure sulla panchina nerazzurra era arrivato in corsa, sostituendo Frank De Boer e venendo a sua volta esonerato prima della fine dell'anno. Traversie che non ne hanno minato la reputazione di tecnico preparato, solido, capace di far giocar bene squadre docili ai suoi insegnamenti (si veda la Lazio 2014-15, terza in campionato e riportata in Champions dopo 8 anni), come pure dovrebbe essere questo Milan con una rosa ancora tutta da decifrare. Per Pioli, 53 anni, parmense, che da giocatore ha fatto parte, tra le altre, della Juventus di Trapattoni e Platini, contratto biennale a 1,5 milioni di euro a stagione.