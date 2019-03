Menù anti-infiammatorio e antistanchezza | Radio24

Alla bufala in tavola si è parlato di infiammazione una condizione che strettamente legata alla stanchezza che in questo periodo dell'anno è un must. Con la dottoressa Valentina Chiozzi, Biologa, specializzata in Scienza dell'Alimentazione, dottorato di ricerca in fisiologia e neuroscienze e docente all'Università di Pavia, prepariamo un menù anti stanchezza per la primavera che sta per arrivare





Consigli generali:

1. Partire con una buona colazione ricca e completa

2. Preferire prodotti integrali che aiutano a prevenire i picchi glicemici e il conseguente calo

energetico successivo

3. Variare più possibile per assumere una maggior varietà di principi nutritivi ed evitare gli effetti

negativi della ripetitività alimentare

4. Scegliere frutta e verdura di stagione

5. Aggiungere spezie ed erbe aromatiche per incrementare la presenza di sostanze antiinfiammatorie

importanti, ridurre l'uso del sale aggiunto e rendere i piatti buoni e gustosi





PRIMA COLAZIONE

Tè verde senza aggiunta di zucchero o dolcificanti

Frutti di bosco (es. fragole tra un paio di mesi saremo in piena stagione) e a seguire lamponi

Fiocchi di cereali integrali misti (avena, frumento, riso soffiato, miglio, grano saraceno) senza sale e

zucchero aggiunti, con latte o bevanda vegetale non dolcificata, arricchito con semi e oleosi (noci,

mandorle, semi di zucca, girasole, chia ecc ) e scaglie di cioccolato fondente all'80% oppure spolverata di cannella

Uova



PRANZO

Pinzimonio di indivia, carote, rapanelli, sedano e finocchi con olio extravergine di oliva, un'aggiunta di

olio di canapa (spremuti a freddo) e limone

Riso rosso con punte di asparagi e pollo da allevamento biologico cucinato a fiamma bassa (senza farlo bruciacchiare) con curry (piatto unico)

oppure, per gli amanti della pasta:

Pasta integrale con pomodorini, sarde, peperoncino e pinoli (piatto unico)

insalata di carciofi crudi con olio extravergine d'oliva, limone e semi di sesamo



CENA

Patate al vapore condite con olio extravergine d'oliva

Merluzzo al vapore condito con emulsione di olio, succo di limone, origano e una grattugiata di zenzero fresco (lasciando riposare come fosse una marinatura)

Insalata di cavolo rosso, mela e qualche gheriglio di noce condita con olio extravergine d'oliva limone.