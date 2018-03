L'Italia di Di Biagio, il traghettatore che studia da ct | Radio24

Prima l'Italia, poi si ragionerà sul suo condottiero. Esordisce sulla panchina della Nazionale maggiore, Gigi Di Biagio. Lui che l'azzurro l'ha indossato da giocatore e lo rappresenta anche da ct dell'Under21, è ora chiamato a traghettare Azzurra fuori dalla palude del post-Ventura, dopo che la Svezia ci ha sputato fuori da Russia2018. Giocheremo contro il meglio - o quasi - al mondo: venerdi a Manchester l'Argentina di Messi, martedi a Londra l'Inghilterra dei nuovi Leoni. Lui, Di Biagio, sa che per restarci, su quella panca, dovrà stupire, perché Conte, Mancini, Ancelotti gli sono adesso davanti in griglia. Poco importa: prima di tutto l'azzurro e gli azzurri, un mix di esperienza - vedi la scelta di Buffon - e novità - leggasi Cutrone e Chiesa. Per ora Niente Balotelli, però, perché - spiega il ct - per far nascere la nuova Italia non servono solo i gol.