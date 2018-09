CR7 lancia la Juve in fuga. E le altre big stanno a guardare... | Radio24

La gioia di Ronaldo, lo sputo di Douglas Costa. Domenica a due facce, quella della Juventus capolista a punteggio pieno. Cr7 si sblocca e fa doppietta (anche di gol falliti per la verità), griffando il 2 a 1 sul Sassuolo. Il segno, contrario, lo lascia però anche Douglas Costa, espulso con la Var dopo la gomitata e lo sputo all'emiliano di Francesco. Squalifica in vista e scontro diretto col Napoli, il 29 settembre a Torino, a rischio. Dietro ai bianconeri, balbettano tutte le big: la Roma si fa rimontare in casa sul 2 a 2 dal Chievo, il Milan trova sì la prima rete in rossonero di Higuain, ma a Cagliari deve accontentarsi dell'uno a uno contro i sardi passati subito in vantaggio con Joao Pedro. Meglio va alla Lazio, che passa a Empoli con un tocco di Paròlo. Il polacco Piatek, al quarto gol in campionato, regala tre punti al Genoa e mette nei guai il Bologna di Pippo Inzaghi; Udinese e Torino si accontentano di un rassicurante 1 a 1, anche se i granata protestano per alcune decisioni arbitrali. Stasera si chiude con Spal-Atalanta, poi torna la Champions, coi riflettori puntati sull'Inter, all'esame di riparazione davanti a San Siro contro il Tottenham.