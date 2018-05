IMPRESA ITALIA: viaggio nei distretti senza confini | Radio24

Che cosa hanno in comune le calzature del Brenta, la gomma del Sebino, la meccatronica del barese e la pasta di Gragnano? Sono i prodotti che stanno trainando la ripresa e arrivano dagli oltre 150 distretti italiani. Sono cresciuti del 13% negli ultimi 10 anni, nonostante la crisi. Fare rete, allargare i confini, coinvolgere università e centri di ricerca, dare spazio ai giovani, esportare sono i fattori chiave su cui le imprese puntano per trovare nuove opportunità per il futuro. Il nostro viaggio percorre tutta l'Italia, Regione per Regione, da nord a sud per scoprire e raccontare le storie, le testimonianze e i numeri del nostro tessuto imprenditoriale. Dal 7 maggio per 12 puntate ogni lunedì in Focus economia appuntamento con la rubrica "Impresa Italia: viaggio nei distretti senza confini".





7 maggio 2018: VENETO. Livia Zancaner ci racconta come sono cambiati i distretti, le imprese e i territori con l'intervista al presidente di Confindustria Veneto e le testimonianze degli imprenditori di tre distretti: le calzature della Riviera del Brenta, il distretto conciario di Arzignano e la meccatronica dell'Alto Vicentino.

Impresa Italia: VENETO



