Tra Ibra e l'Olimpiacos, Milan al bivio. Lazio a Francoforte per dimenticare il derby | Radio24

Il futuro magari sarà Zlatan Ibrahimovic, il presente è invece l'Olimpiacos. Rino Gattuso non si lascia incantare dalle sirene del mercato, che ipotizzano il ritorno del 37enne Ibra in rossonero, magari a gennaio; meglio concentrarsi sul Milan appena ritrovato grazie al blitz col Sassuolo, e sugli ostici greci, squadra non talentuosa ma di certo esperta. E allora sarà turnover, ma ragionato. La Lazio deve dimenticare al scoppola del derby, ma contro l'avversario peggiore: L'Eintracht che ha già battuto in trasferta il Marsiglia e che a Francoforte potrà contare su un tutto esaurito da 52mila tifosi. Buco profondo, ma Simone Inzaghi sa come uscirne.