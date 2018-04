Gianni Amelio a Radio 24: "Odiavo mio padre. Mio figlio adottivo ha guarito le ferite". | Radio24

Il rancore verso un padre che l'ha abbandonato, la fuga dalla Calabria povera degli anni 50, ma soprattutto la paternità arrivata per caso.

E' quello che Gianni Amelio, regista e sceneggiatore, racconta nel libro "Padre quotidiano" (Mondadori).

A 73 anni decide di mettere nero su bianco un momento speciale della sua vita: l'adozione del figlio, avvenuta legalmente circa venti anni fa.

Nei primi anni 90 Amelio era in Albania per girare il film "Lamerica" e nell'ultima scena di quel film compare il viso di un ragazzo sorridente. Non sapeva ancora, Amelio, che quello un giorno sarebbe diventato suo figlio.

Era una delle tante comparse ingaggiate in un pesino dell'Albania dove la miseria era la norma (erano i tempi dei grandi sbarchi sulle coste pugliesi). Il padre del ragazzo, che nel libro si chiama Ethem, è malato e sceglie il regista italiano per un compito fondamentale: "Fino a oggi Arben è stato figlio mio -dice- fà che da domani sia figlio tuo". Un'eredità impegnativa alla quale inizialmente Gianni Amelio si sottrae, ma poi la vita prende altre pieghe.



"Non avevo mai desiderato un figlio - racconta Amelio a Radio 24 - anche se nei primi anni della mia vita sentimentale avevo avuto relazioni con donne, perché amo le donne (ndr Nel 2014 Amelio ha fatto coming out dichiarando la sua omosessualità). Avevo altre priorità. Vedevo il lavoro come possibilità di riscatto dalla miseria, la mia Calabria anni 50 era molto simile all'Albania anni 90. Così da un piccolo paese della Sila ho fatto un salto a Roma, dove si faceva il cinema".



In molte opere Gianni Amelio indaga la figura del padre, lui che è stato abbandonato dal suo quando era appena nato (il padre era emigrato in Argentina per ragioni economiche). "Io non ho avuto un padre -racconta Amelio a Radio 24 -. Mi sembra strano dire oggi 'mi sento padre'. Vorrei riconciliarmi con la figura paterna prima di riconoscerla in me. Questo libro è un passo. Si fanno cose, come un film o un romanzo, perché si vuole andare avanti e chiarire cosa ci manca e cosa vogliamo".

"Ho avuto del rancore verso mio padre che ora non ha ragione di essere - aggiunge Gianni Amelio-, ma non è stato il tempo a guarirmi, è stato mio figlio. Ho capito mio padre grazie a mio figlio. Capire i genitori quando si è a nostra volta padri, riconciliarsi con le ferite del passato".



"Non volevo un figlio che somigliasse a me, ma un figlio al quale un giorno poter somigliare - dichiara il regista a Radio 24 -. In cosa vorrei essere come lui? Nel suo distacco, nella sua posizione, che non è indifferenza, rispetto al mondo. Non è facile alle emozioni, ha una specie di scudo e probabilmente sono stato io a farglielo costruire giorno per giorno. Con lui ho cercato di mettere in pratica tutto quello che mi era mancato per l'assenza di mio padre. Ho inventato un ruolo che non era mio e stranamente mi è venuto bene. Mio figlio è più saggio di me, è un traguardo a cui vorrei arrivare. Ma come padre sono meglio io!".