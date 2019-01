Lo facevo meglio io | Radio24

Italiani tutti allenatori. O tutti artisti. Oppure tutti giudici. Vero o falso? In Italia, forse più che in altri paesi, spesso sentiamo dire al bar "Se mi ci mettevo io, lo facevo meglio!". Italiani egocentrici oppure geni incompresi? Per sciogliere questo dubbio amletico abbiamo chiesto aiuto a Federica Cacciola, in arte Martina dell'Ombra, attrice, conduttrice della "Tv delle ragazze" e "finta" youtuber; talmente finta da sembrare vera! E poi Max Papeschi, artista famoso in tutto il mondo per le sue provocazioni a base di svastiche, cartoni animati e personaggi pop del nostro tempo. Infine il nostro giudice supremo, un giornalista, un attore, un enologo, un critico musicale e uno scrittore. Tutto questo in un unico uomo, Andrea Scanzi. Perché alla fine se anche Bello Figo può scrivere un libro, lo può fare chiunque no?