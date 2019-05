Europee. Toti a Radio 24: "Non ho fatto campagna contro Forza Italia, chiedo cambiamenti da un anno" | Radio24

"Giorgio Mulé dice che ho fatto campagna contro Forza Italia? Benvenuto a Mulè, in Forza Italia sono tutti miei amici, spero di ritrovarli ma che la smettano di dire cose insensate e in autotutela come si dice nella pubblica amministrazione. Da un anno chiedo dei cambiamenti profondi e tutti fischiettano guardando il cielo, oggi ci sono più persone ed energie fuori da Forza Italia che dentro. Se le vogliamo riportare a casa dobbiamo fare un percorso inclusivo, aperto e non certo di partito", così il presidente della Liguria, Giovanni Toti, intervistato da Maria Latella e Oscar Giannino a 24Mattino su Radio 24.

Toti su Giorgio Mulé



; download Tasto destro

Salva link con nome Volume Rating:

Toti sul ponte di Genova



; download Tasto destro

Salva link con nome Volume Rating:

"Per le date che le imprese si sono impegnate a rispettare, cioè aprile dell'anno prossimo, il ponte sarà costruito". Lo ha detto il presidente della regione Liguria Giovanni Toti a 24Mattino di Maria Latella e Oscar Giannino su Radio 24, rispondendo ad una domanda sui presunti ritardi nella demolizione del ponte di Genova. "È un cantiere molto complicato - ha spiegato il governatore ligure - ma basta che veniate a Genova per vedere che il ponte già è in buona parte demolito e la demolizione va avanti. L'importante è che il cronoprogramma tenga e per ora sta tenendo". Toti poi ha concluso: "Possiamo aver accumulato un paio di settimane di ritardo, non mi sembra una cosa significativa. E penso che si recupereranno".