Emergenza rifiuti a Roma | Radio24

È polemica sull'emergenza spazzatura a Roma. Con le festività sono aumentati gli accumuli di immondizia, la pioggia e il maltempo hanno aggravato la situazione e rallentato le operazione dell'Ama (l'azienda municipalizzata), i sindacati minacciano lo sciopero.



"Il piano rifiuti della regione Lazio risale all'epoca Polverini, quando c'erano ancora le discariche di Malagrotta, di Guidonia, di Cucinoro, di Borgomontello che attualmente non funzionano più, sono chiuse" - dichiara l'on. Stefano Vignaroli vicepresidente della Commissione bicamerale d'inchiesta per il ciclo dei rifiuti.



Il comune di Roma infatti dal 2013 esporta i rifiuti in altre Regioni e persino all'estero, "occorrerebbe incentivare il recupero di materia prosegue Vignaroli- ho inserito un emendamento nella legge di bilancio per incentivare le imprese che trasformano in materia (anche arredi urbani) tutti quegli scarti che attualmente finiscono negli inceneritori, attualmente siamo in una situazione di concorrenza sleale".



Il fondo ottenuto dai cinque stelle è molto lontano dai "300mila euro annui di finanziamenti pubblici per gli inceneritori, questo non permette che il mercato si sviluppi nella direzione che ci indica l'Europa, se vinceremo noi lo implementeremo".



Per l'epifania è pronta una relazione della Commissione d'inchiesta sui rifiuti che mappa la situazione della Regione Lazio e ricostruisce l'impero societario di Cerroni.



Intanto il sindaco Virginia Raggi punta sulla differenziata, dopo un iniziale flop ci sono stati risultati di successo nel quartiere ebraico (strade pulite e ottima qualità del materiale raccolto), adesso si passerà al municipio X e VII coinvolgendo 490mila abitanti, e entro il 2018 dovrebbe raggiungere oltre un milione di cittadini romani. Cittadini che malgrado abbiano un servizio gratuito di ritiro materiali ingombranti fino a casa ancora buttano i divani per strada.

di Enza Loddo



