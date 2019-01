Ecco il Milan di Piatek e Gattuso: Napoli ko, il Diavolo è in semifinale | Radio24

Nel segno del pistolero. Sono colpi roboanti e carichi di gioia, quelli che esplode Kristof Piatek; e anno male, eccome. Per la conferma chiedere al Napoli, frastornato a san Siro dal fiuto del gol del nuovo bomber del Diavolo. Il primo assolo all' 11esimo, su buco di Maksimovic, il secondo un quarto d'ora dopo, con un potente destro a giro che incanta Koulibaly e brucia Meret. 2 a 0 e così il ricordo di Higuain è già sfumato. Azzurri opachi, con Allan stordito dalle voci di mercato e Insigne ancora non pervenuto. E allora Ancelotti mastica amaro di fronte al suo allievo, Gattuso, che in una notte si reimpossessa del suo Milan

Oggi doppia sfida: alle 18.15 Fiorentina-Roma, alle 2045 Atalanta-Juventus: le due vincenti si incrociano in semifinale. Domani tocca a Inter-Lazio: chi passa dovrà vedersela col Milan di bomber Piatek.