Danni in Veneto. Zaia a 24 Mattino: "I dietrologi vengano qui con la motosega e ci diano una mano" | Radio24

"Di quelli che giocano la schedina il lunedì mattina ne conosco tanti. Sono quelli sempre seduti in tribuna"- ha dichiarato il presidente del Veneto Luca Zaia a 24 Mattino. "Parlo da bordocampo. Quei boschi sono lì da sempre. Credo anch'io che ove possibile il meticciamento, e non la monocultura, sia la soluzione da perseguire. Però da qui a fare dietrologia e catastrofismi... Di esperti del giorno dopo questo paese ne ha piene le tasche. Che si rimbocchino le maniche e vengano lì con la motosega e ci diano una mano".



Zaia su polemiche meticciamento bosco



ZAIA su stagione sciistica



Zaia su assicurazione contro maltempo



ZAIA su autonomia Veneto



"La stagione sciistica in Veneto comincerà l'8 dicembre" ... "Dal Governo ci aspettiamo un grande aiuto. Come è stato anticipato dalle dichiarazione; un'ordinanza di stato d'emergenza con le risorse e un commissario". Ha detto Luca Zaia, governatore della Regione Veneto, a 24Mattino su Radio 24 con Maria Latella e Oscar Giannino. "Le piste" conclude Zaia "saranno aperte l'8 dicembre, per la stagione sciistica"."Necessaria assicurazione nazionale sui disastri ambientali" ... "Dobbiamo mettere in piedi una polizza catastrofale per i cittadini". "Io ci ho provato nel 2010 in Veneto, ma gli esperti che ho consultato mi dicono che 5 milioni di abitanti son pochi e non fanno massa critica, mentre 60 milioni la fanno. Dobbiamo fare una polizza che sia vantaggiosissima che dia copertura, magari con delle franchigie importanti ai cittadini. Quando arrivano i danni non possiamo pensare che ci sia sempre il pubblico che arriva. Ci vuole un assicurazione"."L'autonomia del Veneto è nel contratto di governo, mi aspetto che la maggioranza rispetti gli impegni" ... "Autonomia del Veneto? 5stelle e Lega hanno sostenuto il referendum per il sì. 5stelle e Lega hanno scritto nel contratto di Governo che si deve dare autonomia a Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. E 5stelle e Lega hanno confermato l'autonomia.