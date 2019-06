Cortina-Milano, conto alla rovescia per il sogno olimpico | Radio24

Conto alla rovescia per la scelta della città che ospiterà i Giochi Olimpici Invernali del 2026.

Lunedi 24 giugno alle 18 il Comitato Olimpico Internazionale, riunito a Losanna, farà la sua scelta tra la svedese Stoccolma-Are, e l'accoppiata congiunta italiana Milano-Cortina, per un 'Olimpiade che, se sarà tricolore, sarà diffusa su un territorio molto ampio, coinvolgendo anche sedi come Bormio, Anterselva e Baselga di Piné tra Lombardia e Veneto. Radio24 vi racconterà in diretta la decisione del Cio.

Intanto Anna Marino e Dario Ricci faranno il punto, nel Reportage che andrà in onda domenica alle 7,10 del mattino - sulla candidatura congiunta italiana, attraverso le voci dei protagonisti e dei campioni-simbolo del nuovo sogno olimpico tricolore.

Tra questi, Antonio Rossi, il pluriolimpionico della canoa ora sottosegretario della Regione Lombardia per i grandi eventi sportivi.