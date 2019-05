La corruzione endemica italiana | Radio24

Il livello della corruzione nel nostro Paese è di carattere endemico.

Non vi è giorno in cui la magistratura avvia indagini sui rapporti tra politica, criminalità organizzata, imprenditoria, faccendieri, facilitatori.

E i reati ipotizzati sono sempre corruzione, concussione, abuso d'ufficio, turbativa d'asta, fino all'associazione di stampo mafioso.

I casi più scottanti sono gli atti giudiziari sul sottosegretario Armando Siri, l'indagine lombarda in cui viene coinvolto anche il Governatore Attilio Fontana, le presunte "spese pazze" in Liguria del viceministro leghista Edoardo Rixi, le inchieste che travolgono il governatore della Calabria Mario Oliverio e la governatrice dell'Umbria Catiuscia Marini, entrambi del Pd.

Che fare?

Gli interventi della magistratura sono sempre successivi al compimento dei reati e l'esito delle indagini sostituisce il ruolo della politica che invece dovrebbe scegliere una classe dirigente capace, fedele al bene comune che mette in pratica concetti di etica, trasparenza e legalità.

Serve dunque un efficace sistema di prevenzione.

E il piano dell'Autorità anticorruzione per il triennio 2019 - 2021 recentemente presentato va verso questa direzione.

Ma ancora c'è molto da fare.

Cambiare la mentalità della classe politica e spezzare i legami con il sottobosco criminale composto da faccendieri senza scrupoli, pronti ad eliminare ogni tentativo di cambiamento.

Da qui bisognerebbe partire.