La Dea continua a volare: Ilicic e Gomez portano l'Atalanta in finale di Coppa Italia | Radio24

Il sogno Champions, l'obiettivo Coppa Italia. Si scopre grande, la Bergamo del calcio, in una notte di fine aprile bagnata dal diluvio. A regalare alla Dea la finale di Coppa ci pensano due tra i piedi più fini tra quelli a disposizione di Gasperini: è Ilicic, dopo 13 minuti a insaccare il rigore che impatta il vantaggio di un'orgogliosa Fiorentina, firmato da Muriel su assist di uno scatenato Chiesa; ed è il Papu, al 68esimo, complice il grossolano errore del portiere viola Lafont, a griffare il 2 a 1 che mette al sicuro il biglietto per la finale di Roma contro la Lazio del 15 maggio. Il tutto mentre gli orobici sono nel pieno della volta Champions in campionato.

Corollario amaro della serata, gli scontri tra ultrà viola e polizia prima del calcio d'inizio. Per fortuna, senza conseguenze significative.