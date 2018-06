Comunali. Cadono le roccaforti rosse. Il centrodestra vince a Siena, Pisa, Massa. Il M5s prende Imola | Radio24

Cambia la geografia politica del Paese. Nei ballottaggi delle elezioni comunali cadono a una ad una le storiche roccaforti del centrosinistra. Siena, Pisa, Massa, Terni vanno al centrodestra, mentre Imola passa al M5s. Il risultato è clamoroso se si pensa che al primo turno il Pd aveva tenuto le sue posizioni rispetto alle votazioni nazionali del 4 marzo.

Ora anche luoghi storici come Cinisello Balsamo alle porte di Milano passano alla Lega.

Il partito di Salvini è certamente il primo della coalizione di centrodestra, ridimensiona al lumicino Forza Italia e tallona il M5s che oltre Imola conquista Avellino.

Il risultato è certamente condizionato da un dato bassimo dell'affluenza, in forte calo a nord e a sud.

E il test elettorale amministrativo, proiettato su scala nazionale, non cambia di molto.

La partita politica del Paese si gioca ormai tutta sull'asse Lega-M5s, altri scenari non se vedono all'orizzonte .