Champions, per la Juventus l'ostacolo è Atletico. Alla Roma il Porto | Radio24

Una brutta gatta da pelare, quella che per la Juventus è uscita dall'urna di Nyon. Perché l'Atletico Madrid è squadra tosta, mix di rabbia e talento, da Godin e Griezmann, ha voglia di vendicarsi di quel Ronaldo che con la camiseta del Real gli ha soffiato due Champions in finale, è allenata dall'ex laziale e interista simeone e ospiterà nel proprio stadio la finale il prossimo primo giugno. Meglio è andata alla Roma che pure di questi tempi è poco più che Rometta. Per i giallorossi ecco il Porto, con la gara di ritorno in trasferta. in Europa League molto peggio è andata all'altra metà della Capitale, con la Lazio che dovrà vedersela con quel Siviglia che di questa coppa ne ha ben cinque esemplari in bacheca; tutto facile invece, sulla carta, per l'Inter col Rapid Vienna e il Napoli con lo Zurigo.