Calenda prende le redini del Pd | Radio24

La sconfitta bruciante alle elezioni comunali e la perdita dell'amministrazione di storiche roccaforti come Siena, Massa, Pisa, Terni, Ivrea, rischiano di ridurre il Partito Democratico ad un soggetto residuale.

Allora entra in scena l'ex ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, da poco iscritto al partito.

Chiede di cambiare subito prima che sia troppo tardi, di andare oltre i dem e rilancia a settembre una costituente antisovranista.

Il progetto di Calenda è racchiuso in un concetto chiaro: "il Pd non riesce piu' ad aggregare elettorato a causa di una conflittualita' interna enorme, allora meglio allargare e aprirsi ai movimenti civici, esperienze come quella di Pizzarotti o di Gori in Lombardia, perché il Pd non lo puo' piu' fare da solo".

Nella sostanza una nuova coalizione di tipo civico.

Non sappiamo quanto possa valere in termini elettorali una proposta del genere.

Sappiamo però che la sinistra o trova una strada, una nuova azione politica, oppure è destinata ad impantanarsi nell'immobilismo e nella mancanza di coraggio.