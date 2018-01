Berlusconi a 24 Mattino: Superare il 3% non è scandaloso, ma preferisco mantenere gli impegni | Radio24

"L'aliquota dipenderà dalla compatibilità con i conti pubblici perché non possiamo certo permetterci di tagliare le tasse in deficit", dice Silvio Berlusconi spiegando a 24 Mattino, intervistato da Luca Telese e Oscar Giannino, i dettagli della proposta del centrodestra sulla flat tax. "Noi vogliamo tenere i conti in ordine dal principio, quindi, all'inizio la Flat Tax verrà coperta dalla razionalizzazione della giungla delle detrazione, delle deduzioni, degli incentivi e prima di tutto dell'emersione del sommerso", continua Berlusconi. Che risponde poi così alle domande di Telese e Giannino sul rispetto degli impegni presi con l'Europa: "Noi abbiamo assolutamente l'intenzione di mantenere quelli che sono gli impegni assunti dall'Italia nei confronti dell'Europa e immagino e spero che riusciremo a farlo". "Superare il 3%", ha però aggiunto il leader di Forza Italia, "in effetti non è nulla di scandaloso ma rispetto agli impegni già assunti io preferisco mantenerli, sempre se sia possibile".



Con Salvini sul vincolo del 3 per cento diciamo la stessa cosa



Parisi candidato? Decideremo nelle prossime ore



"Io e Salvini abbiamo detto la stessa cosa in effetti, a proposito del 3% del deficit", assicura Silvio Berlusconi, reduce da un faccia a faccia con il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker. Smorza così, intervistato da Luca Telese e Oscar Giannino durante 24 mattino, lo scontro con il leader leghista: "Ho detto che probabilmente era una cosa sbagliata", dice Berlusconi. Che però in effetti aggiunge: "Però, siccome noi ci eravamo impegnati a farlo, se possibile lo manterremo. Superare il 3% non è nulla di scandaloso ma rispetto agli impegni già assunti io preferisco mantenerli, ma sempre se sia possibile"."Sarà qualcosa che decideremo insieme agli altri nelle prossime ore". Così Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, intervistato da Luca Telese e Oscar Giannino su Radio24, commenta i retroscena di giornata che vogliono Stefano Parisi candidato alla guida della Regione Lazio per il centrodestra. "Questa notte dicono alcuni giornali c'erano alcune trattative in corso", ha ricostruito Berlusconi da Arcore: "noi stiamo con i coordinatori regionali mettendo mano alle liste di ogni regione. E abbiamo i nostri problemi". "Quindi, diciamo Parisi non può ancora dormire sogni tranquilli?", è stata dunque la domanda di Telese. "Sì perché sarà qualcosa che decideremo insieme agli altri nelle prossime ore", è la risposta interlocutoria, che però conferma l'ipotesi.