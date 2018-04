Alfie: ospedale Bambin Gesù pronto ad accoglierlo | Radio24

L'Ospedale Bambino Gesù è pronto ad accogliere Alfie, il bimbo inglese di quasi due anni affetto da una patologia neurologica degenerativa non ancora conosciuta. Il piccolo è ricoverato presso l'Alder Hey Children's Hospital di Liverpool.



I genitori stanno facendo di tutto per trasferire il figlio altrove in quanto i medici inglesi vorrebbero staccare il ventilatore che lo tiene in vita perché - dicono - è nel suo "miglior interesse". I giudici inglesi hanno dato ragione ai medici. Adesso l'ultima parola spetta alla Corte Suprema del Regno Unito.



Intanto l'ospedale Bambin Gesù si è reso disponibile a prendersi cura del piccolo e proseguire la ricerca per la diagnosi insieme agli inglesi, ma completamente a proprie spese (trasporto compreso).





Mariella Enoc, pres. osp. pediatrico del Bambin Gesù



; download Tasto destro

Salva link con nome Volume Rating:

Mariella Enoc: non è guaribile, è curabile



; download Tasto destro

Salva link con nome Volume Rating:

"Ieri ho incontrato il papà di Alfie, Thomas, e ho potuto vedere veramente una grande determinazione di far vivere il loro figlio" - ha dichiarato Mariella Enoc, presidente del Bambin Gesù. "Allora, ho parlato con i nostri medici e ho scritto due lettere. Una lettera è una relazione medica, l'altra è indirizzata al papà ed esprimo il nostro desiderio di una collaborazione stretta con i medici dell'ospedale inglese per i quali c'è, da parte di tutti i colleghi, grandissima stima, ma chiediamo di fare un'alleanza insieme per potere continuare almeno un percorso diagnostico, dove naturalmente tutto sarà condiviso, mentre noi manteniamo in vita il bambino"."Noi non proponiamo nessuna cura - spiega ancora Enoc. "Il bambino in questo momento non è guaribile, il bambino è curabile, secondo il nostro concetto questo significa prendercene cura. Quindi, non faremo certamente accanimento terapeutico; i nostri medici hanno deciso di mettere al bambino eventualmente una Peg, per l'alimentazione, e una tracheotomia per la respirazione, qualora si rendesse assolutamente necessario e comunque è meno invasivo e da' meno sofferenze dei sondini che ha adesso nel naso. Naturalmente si potrebbe approfondire la diagnosi".Enoc prosegue parlando dell'importanza della ricerca: "Molte malattie sconosciute in questi anni sono state conosciute anche rapidamente e quindi non ci si può arrendere di fronte al volere che la scienza continui i suoi percorsi. Noi non abbiamo in questo momento una cura, mentre per Charlie Gard c'era una cura sperimentale".E conclude: "Noi non molliamo mai e poi quando si decide che il bambino non ce la fa lo si accompagna lentamente alla sua morte naturale".